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Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районах Работино и Вербовое

Минобороны: силы РФ отразили семь атак ВСУ в районах Работино и Вербовое

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили семь атак ВС Украины в районах Работино и Вербовое. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сказано в сообщении.

Там отметили, что ВС РФ ликвидировали 160 украинских солдат, две бронемашины, четыре автомобиля, а также западные вооружения.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВС Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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