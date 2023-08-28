Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в районах Работино и Вербовое

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили семь атак ВС Украины в районах Работино и Вербовое. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сказано в сообщении.

Там отметили, что ВС РФ ликвидировали 160 украинских солдат, две бронемашины, четыре автомобиля, а также западные вооружения.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВС Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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