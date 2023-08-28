США могут изготавливать в месяц около 15-20 тысяч снарядов, а также предоставлять Киеву снаряды с баз в европейских странах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой полковника в отставке Виктора Литовкина.

«США в месяц производят 15-20 тысяч снарядов. Но не надо забывать, что огромное количество снарядов сосредоточено на складах не только на территории США, но и в Европе, в других странах, где Штаты держат свои военные базы», — заявил он.

Литовкин отметил, что разговоры о том, что Киев может остаться без снарядов, — это попытка получить дополнительные средства на их производство.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет дефицита в вооружениях.

28 августа The Washington Post написала о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибром 155 миллиметров, таким образом почти израсходовав запасы стран НАТО. Американские военнослужащие полагают, что боеприпасы Киевом зачастую расходуются напрасно, так как огонь не всегда ведется прицельно.

Ранее в в Пентагоне сообщили, что США увеличили ежемесячный выпуск поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов.