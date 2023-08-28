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Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России сообщило, что российские военные на Донецком направлении отразили две атаки штурмовиков ВС Украины в районах населенных пунктов. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.

Также Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки силы противовоздушной обороны РФ перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, всего в новых регионах России за сутки были сбиты в воздухе 27 беспилотников ВСУ, в том числе под Дружелюбовкой и Воскресенкой в Херсонской области.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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