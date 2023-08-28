Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ рассказало о ситуации на Южнодонецком направлении за минувшие сутки

МО РФ сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении при участии армейской авиации и артиллерии отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба российского Минобороны.

По информации военного ведомства, бои шли у населенного пункта Старомайорское.

За прошедшие сутки потери украинской армии на этом направлении составили до 100 человек, уточнили в министерстве. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

До этого, сообщало российское Минобороны, за 24 часа ВСУ потеряли на этом направлении до 130 бойцов, пять единиц техники и нескольк гаубиц.

Всего с начала спецоперации уничтожено 466 самолетов и 247 вертолетов ВСУ, 6179 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и других бронемашин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии, минометов и 12480 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях