Подразделения группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении при участии армейской авиации и артиллерии отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба российского Минобороны.

По информации военного ведомства, бои шли у населенного пункта Старомайорское.

За прошедшие сутки потери украинской армии на этом направлении составили до 100 человек, уточнили в министерстве. Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

До этого, сообщало российское Минобороны, за 24 часа ВСУ потеряли на этом направлении до 130 бойцов, пять единиц техники и нескольк гаубиц.

Всего с начала спецоперации уничтожено 466 самолетов и 247 вертолетов ВСУ, 6179 беспилотников, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и других бронемашин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии, минометов и 12480 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.