Силовикам удалось задержать нескольких жителей Запорожской области, взаимодействовавших со Службой безопасности Украины и готовивших совершение терактов в преддверии выборов на территории региона, заявили в управлении ФСБ по области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержано несколько местных жителей, каждый из которых выполнял свою роль в серии планируемых взрывов. Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ», — уточнил офицер разведки РФ.

Стало известно, что украинская спецслужба хотела, чтобы взрывы произошли в местах массового скопления людей.

«Активизация работы СБУ на этом направлении могла быть связана с предстоящими выборами в законодательное собрание Запорожской области», — добавил российский офицер.

Выяснилось, что исполнителей привлекали к сотрудничеству с СБУ путем угроз и шантажа.

В результате планируемые теракты предотвращены, взрывные устройства ликвидировали безопасным способом.

В июле задержанный ФСБ агент признался, что готовил теракт по заданию Украины.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.