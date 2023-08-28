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В МО Китая сообщили о планах провести учения

Сингапур и Китай намерены провести совместные военные учения

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Aly Song/Reuters

Китай и Сингапур намерены организовать совместные военные учения с конца августа по середину сентября нынешнего года. Об этом заявили в Министерстве обороны Китая, сообщает ТАСС.

«Согласно годовому плану и двусторонней договоренности, совместные китайско-сингапурские учения сухопутных войск «Сотрудничество-2023» пройдут в Сингапуре...» — уточнили в китайском военном ведомстве.

Во время планируемых учений Пекин и Сингапур проработают снайперские приемы, а также приемы рукопашной борьбы, десантирование с вертолета, освобождение заложников и ряд других тактических действий.

«Учения направлены на укрепление практического сотрудничества между армиями...» — пояснили в Минобороны Китая.

Также, по данным МО КНР, участники учений отработают повышение уровня реальной боевой подготовки военных сил обеих сторон.

До этого «Пул первого» уточнял, что военные учения Белоруссии и Китая запланированы на 2024 год. Подробности маневров, ожидаемых в следующем году, не приводились.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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