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В Крыму сбили украинскую крылатую ракету

Минобороны: украинская крылатая ракета сбита над Черным морем у побережья Крыма

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Очередная попытка украинских сил совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена утом 28 августа около 11.30, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дежурные средства противоракетной обороны сбили украинскую крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.

Ранее в этот день российское Минобороны сообщало, что украинские власти предприняли очередную попытку атаки двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам РФ, их уничтожили дежурные средства ПВО.

25 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что над морем в районе мыса Херсонес были уничтожены несколько беспилотников.

10 августа стало известно, что над Калужской и Московской областями и Севастополем были сбиты украинские дроны.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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