Военные Вооруженных сил Украины безуспешно пытались вернуть позиции в Харьковской области, наиболее серьезные бои шли у Синьковки и Петропавловки. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире «Россия 24».

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. Вооруженные силы Украины и наемники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них», — подчеркнул Ганчев.

По его словам, противостояние было достаточно сильным.

Подробности по ситуации в регионе глава ВГА Харьковской области не привел.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ.

Также стало известно, что украинские бойцы атаковали российский регион из танка. Речь о Брянской области. Днем 27 августа атака со стороны Вооруженных сил Украины осуществлялась по приграничному поселку Алес,

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.