На Западе считают, что Украине выгоднее поставлять устаревшие танки Leopard 1

Многие страны Запада считают, что более удобно посылать Украине устаревшие модели танка Leopard 1, чтобы не отдавать ей более дорогие резервы танка Leopard 2. Об этом сообщает Financial Times.

«Во многих столицах (западных стран. – «Газета.Ru») считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка», — сказано в сообщении.

По словам главы немецкого подразделения тренировочной миссии ЕС, генерал-лейтенанта бундесвера Андреаса Марлоу, танк Leopard 2 может иметь более высокую боевую ценность. При этом Leopard 1 может быть поставлен «в трехзначном количестве к этому или следующему году».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого польский журнал Defence 24 сообщал, что боевые действия на Украине привели к тому, что обе стороны конфликта были вынуждены прибегнуть в том числе к использованию устаревшей военной техники, например танков, созданных во время холодной войны в странах НАТО и в СССР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.