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Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Крымом

Минобороны России: средства ПВО сбили над Крымом два беспилотника-разведчика

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские власти предприняли очередную попытку атаки двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам РФ.

«Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале. По его словам, на севере и западе Крыма силами ПВО было сбито два беспилотника-разведчика.

25 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что несколько беспилотников ликвидированы над морем в районе мыса Херсонес.

До этого Министерство обороны России сообщало, что украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над территорией Московской и Калужской областей и Севастополя.

22 августа стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России подавили два украинских беспилотника над Черным морем.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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