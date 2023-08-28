В Белгородской области за сутки зафиксировали 115 прилетов со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 115 прилетов.

По его словам, в Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны ВС Украины пострадали 49 частных домов, социальные объекты и предприятия.

Утром 26 августа Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Также губернатор сообщил, что снаряды повредили несколько жилых домов и автомобилей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.