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Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ

МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ ракетами с вертолетов в ДНР

МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 ударом управляемых ракет уничтожили боевые бронированные машины ВСУ», — описали происходящее в Минобороны.

На ролике видно, как экипажи вертолетов наводят ракеты на цель и улетают, убедившись в том, что она поражена.

До этого МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ в Запорожье с помощью дронов.

На ролике видно, что технику фиксируют, а затем по выявленным координатам уничтожают FPV-дроны (дроны с функцией просмотра от первого лица).

25 августа стало известно, что на Украине начали выпускать макеты военной техники ВСУ для отвлечения ВС РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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