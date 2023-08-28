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В США заявили о возможной передаче Украине кассетных снарядов повышенной дальности

The Washington Post: Киев может получить кассетные снаряды повышенной дальности

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Shutterstock

Аналитик Дэвид Игнатиус заявил о вероятной передаче Украине кассетных боеприпасов для ракетных установок с повышенной дальностью поражения. Об этом сообщает The Washington Post.

«В Вашингтоне, например, растет поддержка предоставления [Украине] кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии, которые могут поражать дальше, чем артиллерийские версии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце», — пишет Игнатиус.

По его мнению, в США уже готовы к тому, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году, и не намерены бросать своего союзника.

Также сообщается, что США пока не готовы предоставить Украине ракеты большой дальности, известные как ATACMS. Это аналитик связал с тем, что США не могут поставить Украине эти ракеты, не подрывая при этом собственную готовность к возможному будущему конфликту с Китаем.

До этого разведчик Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа рассказал, что Вооруженные силы Украины активно применяют кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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