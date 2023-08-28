Врио главы ДНР заявил, что силы РФ улучшили позиции на Авдеевском направлении

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что силы РФ улучшили свои позиции на Авдеевском направлении, где ВС Украины понесли «серьезные потери».

«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки. Верифицируем серьезные потери противника в живой силе», — сказал глава республики.

До этого Минобороны РФ сообщало, артиллеристы Центрального военного округа успешно поразили цели на Краснолиманском направлении, включая орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и группировку украинских войск.

Кроме того, ведомство заявляло о потерях ВСУ на пяти направлениях.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.