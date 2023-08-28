Названо число пострадавших от обстрелов ВСУ в Донецке жилых домов

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала 2022 года обстрелы ВСУ повредили 7 тыс. жилых домов в Донецке. С таким заявлением он выступил в эфире «России-24».

Две тысячи пострадавших жилых зданий — многоквартирные, еще пять тысяч — частные домовладения.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщило, что снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Горловке.

30 июля 2022 года в ДНР утвердили компенсацию в 100 тыс. рублей жителям разрушенных домов. Жители республики также смогут претендовать на выплату на покупку нового жилья из расчета 35 тыс. рублей на 1 кв. м.

Сумма в 100 тыс. рублей будет выделена на приобретение утраченного «имущества первой необходимости», к которым относятся, в частности, телевизор, стол и стул (табурет), кровать и холодильник.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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