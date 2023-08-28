Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается Краснолиманского направления, мы фиксировали улучшение позиций наших подразделений, противник не менее 12 раз за ночь пытался контратаковать, возвращать позиции в направлении населенных пунктов Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка», — заявил он.

По словам Пушилина, российские подразделения «выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику».

Также, по его словам, силы РФ улучшили свои позиции на Авдеевском направлении, где ВС Украины понесли «серьезные потери».

24 августа временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в ДНР остается «сложной, напряженной, но контролируемой». Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.

До этого Минобороны РФ сообщало, артиллеристы Центрального военного округа успешно поразили цели на Краснолиманском направлении, включая орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и группировку украинских войск.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.