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ВСУ атаковали российский регион из танка

Shot: ВСУ обстреляли из танка поселок Алес Брянской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные силы, по предварительным данным, утром 28 августа обстреляли из танка Брянскую область. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, днем 27 августа атака со стороны Вооруженных сил Украины осуществлялась по приграничному поселку Алес, расположенному на расстоянии меньше одного км до границы.

«По нашей информации, всего по территории РФ было выпущено 10 танковых снарядов калибра 125 мм», — уточнили в СМИ.

Как подчеркивается, разрушений при обстреле ВСУ на территории Брянской области не было.

До этого стало известно, что военные силы Украины обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области. Тогда из танка ВСУ выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск. Было повреждено здание МАПП.

Также в США заявляли, что ВСУ вместо Abrams и Leopard лучше использовать советские танки.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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