ФСБ сообщила о ликвидации сети диверсантов в Запорожской области

ФСБ предотвратила подрыв бомбы на территории курорта Кирилловка в Запорожской области. Об этом пишет издание »Известия».

Сообщается, что местный житель Сергей Чумаченко получил от куратора задание взорвать бомбу в автомобиле в утреннее время, когда на улицах больше всего людей. По данным издания, мужчине не удалось выполнить теракт, поскольку ФСБ узнала о том, что он был завербован, в первый же день.

Сам Чумаченко и его подельники признали вину. Мужчина рассказал, что после того, как он получил бомбу, его подробно проинструктировали по видеосвязи о том, как привести ее в действие.

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