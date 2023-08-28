Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ сообщила о ликвидации сети диверсантов в Запорожской области

ФСБ предотвратила теракт в курорте Кирилловка в Запорожской области

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила подрыв бомбы на территории курорта Кирилловка в Запорожской области. Об этом пишет издание »Известия».

Сообщается, что местный житель Сергей Чумаченко получил от куратора задание взорвать бомбу в автомобиле в утреннее время, когда на улицах больше всего людей. По данным издания, мужчине не удалось выполнить теракт, поскольку ФСБ узнала о том, что он был завербован, в первый же день.

Сам Чумаченко и его подельники признали вину. Мужчина рассказал, что после того, как он получил бомбу, его подробно проинструктировали по видеосвязи о том, как привести ее в действие.

До этого в ВС РФ заявили, что диверсанты ВСУ маскируются под российских военных.

25 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила, что за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления о «быстром заработке» и обещающие за работу от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях