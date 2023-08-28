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Ликвидация блиндажа ВСУ под Соледаром попала на видео

Российские военные 200-й бригады уничтожили блиндаж ВСУ под Соледаром FPV-дроном

Российские Вооруженные силы ударили по блиндажу Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном недалеко от Соледара. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разведка 200-й бригады Вооруженных сил РФ определила блиндаж, в который периодически прятался личный состав ВСУ. Затем по нему был нанесен удар беспилотником FPV. Данный тип беспилотных летательных аппаратов имеет функцию обзора от первого лица.

25 августа Министерство обороны России показало видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно опубликованным кадрам, российскими военнослужащими-операторами FPV-дронов была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ).

21 августа Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

13 августа МО РФ показало кадры уничтожения комплекса Starlink ВСУ с помощью FPV-дрона.

Ранее в зоне СВО успешно испытали систему защиты танков от FPV-дронов «Тритон».

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