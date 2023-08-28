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В КНДР заявили, что поставки Западом F-16 на Украину ввергнут Европу в ядерную войну

ЦТАК: поставки Западом самолетов F-16 на Украину приведут Европу к ядерной войне

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Ints Kalnins/Reuters

Поставки государствами Запада под давлением США истребителей F-16 на Украину приведут к затягиванию конфликта и подведут Европу к угрозе ядерной войны. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В опубликованном агентством комментарии Института по изучению международных вопросов КНДР говорится, что решение европейских стран о поставке Киеву истребителей F-16, принятое под давлением и основывающееся на «слепом доверии» к США, нарушает безопасность в регионе и приведет к затягиванию конфликта.

В Пхеньяне считают, что такое решение является крайней мерой «антироссийских фанатиков», смущенных непрерывным поражением контрнаступления «шайки Зеленского». Оно свидетельствует о том, что намерение США и Запада обязательно нанести России стратегическое поражение на поле боя остается неизменным.

Северокорейские комментаторы отмечают, что США и Запад с помощью поставок боевых самолетов пытаются переломить ситуацию в украинском конфликте. Такие действия, зачинщиком которых является Вашингтон, блокируют мирное решение конфликта и ввергают всю Европу в «пропасть ужасной ядерной войны».

Пхеньян решительно осудил передачу самолетов Украине и назвал ее «античеловечным бесчинством».

Северокорейские эксперты выразили мнение, что F-16 в качестве очередных военных трофеев будут в итоге демонстрироваться Россией на выставке в честь победы.

Ранее в Министерстве обороны Украины допустили начало использования F-16 весной 2024 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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