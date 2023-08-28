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Российские снайперы помогли уничтожить группу украинских военных за ночь

РИА Новости: пара российских снайперов помогла уничтожить группу ВСУ за ночь

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Один из российских снайперов, служащих в первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск, рассказал РИА Новости о своей операции, в результате которой был уничтожен украинский наблюдатель, а также была оказана помощь в уничтожении группы противника из 10 человек при поддержке артиллеристов.

«В течение прошлой ночи мы обнаружили группу противника, состоящую из примерно 10 человек. Мы передали их координаты артиллеристам для нанесения удара, а также обнаружили украинского наблюдателя, которого успешно уничтожили», — уточнил снайпер.

Он также отметил, что основной задачей их снайперской пары является работа в ночное время для создания максимального дискомфорта противнику. Они находились на расстоянии около 700 метров от украинских позиций.

«Особенно ночью мы наблюдаем, как противник использует фонарики и курит сигареты. Иногда они зажигают свечи, чтобы согреться или рассмотреть что-то. Часто это происходит в больших группах, и когда один из них включает фонарик, мы сразу обнаруживаем всю группу и наносим огневое поражение», — пояснил снайпер.

Ранее Минобороны сообщило, что за последние сутки противник потерял до 120 украинских военнослужащих, а также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийская система M777 американского производства на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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