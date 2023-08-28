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МО: российские войска уничтожили натовскую гаубицу FH-70 на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожена натовская гаубица FH-70

По информации, полученной от Минобороны РФ, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) успешно поразили цели на Краснолиманском направлении, включая орудие натовского производства FH-70, бронеавтомобиль и группировку украинских войск. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе контрбатарейной борьбы, российские артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» Центрального военного округа уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70 на Краснолиманском направлении в рамках специальной военной операции», — отметили в российском военном ведомстве. Военные добавили, что благодаря координатам, полученным от расчета беспилотного летательного аппарата, артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе.

Корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени, что позволило эффективно уничтожить мобильные средства противника, используя минимальное количество боеприпасов.

27 августа Минобороны сообщило о ситуации на Краснолиманском направлении. Согласно сообщению МО РФ, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении более 80 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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