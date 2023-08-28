Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Собянин сообщил, что летевший на Москву беспилотник сбили

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — уточнил мэр столицы.

Сегодня ночью в Москве аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты.

Позже воздушное сообщение возобновили.

Беспилотник сбили на подлете к Москве также в ночь на 26 августа. По данным Минобороны России, это была восьмая попытка атаки БПЛА на российскую столицу с начала августа. The New York Times объяснила увеличение частоты ударов дронов по РФ необходимостью укрепить моральный дух населения и армии Украины.

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что власти США считают главной целью атак беспилотников на российскую территорию «укрепление морального духа населения и войск Украины».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях