Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — уточнил мэр столицы.

Сегодня ночью в Москве аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты.

Позже воздушное сообщение возобновили.

Беспилотник сбили на подлете к Москве также в ночь на 26 августа. По данным Минобороны России, это была восьмая попытка атаки БПЛА на российскую столицу с начала августа. The New York Times объяснила увеличение частоты ударов дронов по РФ необходимостью укрепить моральный дух населения и армии Украины.

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что власти США считают главной целью атак беспилотников на российскую территорию «укрепление морального духа населения и войск Украины».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.