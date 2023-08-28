Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

По информации, предоставленной Минобороны РФ, ночью Киев предпринял попытку атаковать объекты Российской Федерации с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожили данные БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием самолетного типа БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были успешно уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области», — уточнили в военном ведомстве.

Сегодня ночью в Москве аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно не принимали и не отправляли самолеты. Сообщалось о задержке более 15 рейсов.

Позже воздушное сообщение возобновили.

Утром 27 августа стало известно, что российские средства ПВО сбили украинские дроны в Брянской и Курской областях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.