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В Минобороны Украины допустили начало использования F-16 весной 2024 года

Глава Минобороны Резников: Киев может начать использовать F-16 весной 2024 года

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Обещанные Западом истребители F-16 украинские летчики впервые смогут использовать весной 2024 года. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил газете Bild.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года», — отметил Резников.

Он напомнил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на курсах. Одновременно ВВС Украины будут готовить инфраструктуру
для самолетов. Этот процесс, по мнению главы военного ведомства, может занять не менее полугода.

Резников счел применение истребителей «серьезным переломным моментом» в конфликте. Издание обратило внимание, что сейчас превосходство в воздухе принадлежит России.

26 августа бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) рассказал о преимуществах, которые могут дать Вооруженным силам Украины полученные от западных стран F-16. Он подчеркнул, что истребители снабжены противокорабельными ракетами, летящими на 220 км.

Ранее Захарова заявила о вовлеченности Запада в конфликт на Украине из-за поставок оружия.

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