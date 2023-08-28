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Военнослужащие ВСУ начали разбирать кассетные боеприпасы

The Drive: военнослужащие ВСУ начали разбирать кассетные боеприпасы для дронов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Кассетные боеприпасы американского производства на Украине начали разбирать. Об этом сообщает издание The Drive.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины достают суббоеприпасы, которыми вооружают беспилотники. По данным издания, украинские военные разрезают боеприпасы калибра 155 миллиметров для извлечения кассетных боевых элементов.

Ранее Вооруженные силы Украины впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. По данным канала, 13 снарядов калибра 152 мм прилетело накануне в Погарский район в 1200 метрах от государственной границы в районе десяти часов утра. Через час еще пять таких снарядов ударили по Климовскому району в 7 км от границы. Также были выпущены 20 ракет реактивной системы залпового огня «Град».

До этого сообщалось, что ВСУ не фиксируют зоны, в которых применяются кассетные боеприпасы. Также отмечается, что украинские военные будут отмечать такие зоны на карте. Однако член механизированной бригады ВСУ по имени Станислав, чье подразделение использует при обстрелах самоходные артиллерийские установки M109 Paladin с кассетными боеприпасами, рассказал изданию об ином положении дел на фронте.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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