США не надеются на успехи ВСУ, но не стремятся к мирному урегулированию конфликта

Вашингтон недоволен Киевом из-за неудачного контрнаступления и не ждет от него в этом году значительных военных успехов, но при этом не стремится к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщается в статье внешнеполитического обозревателя Washington Post (WP) Дэвида Игнейшеса.

Несмотря на недовольство и разочарование значительной части высокопоставленных американских чиновников действиями украинских войск в Вашингтоне не считают нужным искать быстрый выход из конфликта на дипломатическом поле. Наоборот, там все сильнее убеждены в том, что следует твердо поддерживать Киев.

Как указывается в статье, американская администрация все еще рассчитывает на то, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся прорвать линию российской обороны. При этом в США уже не надеются на большие военные успехи Киева в этом году и поэтому считают, что лучшим оружием против Москвы является «стратегическое терпение».

По сведениям, которые располагает издание, чиновники Пентагона призвали украинское командование лучше выбирать приоритеты и концентрировать свои силы в местах потенциального прорыва. Как считают в Вашингтоне, украинские генералы равномерно рассредоточили свои войска, вместо того чтобы, как рекомендовал Запад, сосредоточиться на основном южном направлении к Азовскому морю. И только сейчас Киев перебросил часть своих подразделений из-под Артемовска (Бахмута) на юг.

Пентагон также считает, что ВСУ слишком легко относятся к значительному расходу артиллерийских снарядов. В Вашингтоне придерживаются мнения, что украинские войска должны концентрировать артиллерийский огонь лишь на самых важных целях. Кроме того, в США полагают, что ВСУ должны меньше рассчитывать на разведывательные данные, полученные с дронов, и уделять больше внимания наземной разведке.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что в Запорожской области украинская 82-я десантно-штурмовая бригада несет огромные потери.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал главные ошибки Украины при контрнаступлении.