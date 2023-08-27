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Бывший разведчик США сообщил о потерях ВСУ в Запорожской области

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ теряют последние резервные бригады в Запорожье

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Запорожской области украинская 82-я десантно-штурмовая бригада несет огромные потери. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире Danny Haiphong.

«Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино», — сказал он.

Риттер отметил, контрнаступление Вооруженных сил Украины терпит полный крах, так как украинские войска не могут ничего изменить на фронте, а их резервы заканчиваются.

В настоящее время, по словам экс-разведчика, украинское командование бросило последние три стратегические резервные бригады ВСУ на Запорожское направление. По плану президента Украины Владимира Зеленского они должны были взять Мелитополь, однако им не удалось пробить даже первую линию обороны ВС РФ.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что штурмовые группы украинской армии, состоящие из 20 человек, были отброшены обратно при попытке атаковать российские подразделения на Запорожском направлении.

До этого Министерство обороны России сообщало, что украинские войска потеряли до 110 бойцов на Запорожском направлении. По данным российского оборонного ведомства, при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены пять атак ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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