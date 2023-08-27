Российские военные сорвали атаки ВСУ под Старомайорным и Приютным в ДНР

Пресс-секретарь группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ сорвали атаки ВСУ под Старомайорным и Приютным в Донецкой народной республике.

«Огнем артиллерии пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Урожайного, также уничтожены минометный расчет и опорный пункт противника», — рассказал он.

Также Чехов заявил о ликвидации огнем артиллерии опорных пунктов ВСУ в Старомайорском и севернее Новомайорского, украинского склада боеприпасов в северо-востоке от Никольского, а также инженерной машины разграждения в районе Новодаровки и успехах в Урожайном, Максимовке и Равнополе.

По словам представителя группировки ВС РФ, за сутки боев были уничтожены две гаубицы Д-30 ВСУ, одна самоходная артиллерийская установка «Паладин» и две самоходки «Краб» и один танк ВСУ.

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