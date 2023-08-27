Зеленский рассказал о производстве ракет и снарядов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наладила производство ракет и снарядов на своей территории. Заявление было сделано украинским лидером в эфире телеканала «Рада».

«Я вам просто не могу сказать, сколько мы производим, но колоссальное количество», — рассказал он.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле 2023 года Киев произвел в два раза больше минометов и артиллерийских снарядов, чем за весь прошлый год.

При этом чиновник отказался предоставлять подробные данные о произведенных в июле боеприпасах. Их количество министр охарактеризовал как «важный вклад в контрнаступление».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.