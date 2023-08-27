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Западные компании ВПК переносят производства в Японию

Nikkei Asia: западные компании ВПК переносят производства в Японию

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Reuters

Западные компании (военно-промышленного комплекса) ВПК переносят производства в Японию на фоне роста расходов Токио на оборону. Об этом пишет Nikkei Asia.

К числу перенесших производство в Японию относится ведущая британская аэрокосмическая и оружейная компания BAE Systems, американские Lockheed Martin и L3Harris Technologies, французская компания Thales и турецкий оборонный подрядчик STM. Отмечается, что большинство этих компаний будут укреплять сотрудничество в сфере военного производства с японскими компаниям. В первую очередь речь идет о японской Mitsubishi Heavy Industries.

Отмечается, что приход иностранных компаний в Японию может отрицательно сказаться на прибыли местных предприятий ВПК.

До этого Kyodo писало, что в Японии одобрили бюджет на 2023 год, в котором значительно увеличены расходы на оборону. В 2023 финансовом году они составят 6,8 трлн иен (около $51,8 млрд), что в 1,25 раза больше показателя текущего года. При этом оборонные расходы могут превысить отметку в 1% ВВП, которая до этого была пределом для этой статьи расходов.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВПК США испытывает серьезные проблемы.

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