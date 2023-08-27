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В Минобороны России сообщили, что в Нагорном Карабахе нарушен режим прекращения огня

МО России: в Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

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Максим Блинов/РИА Новости

Российские миротворцы выявили нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении осуществляется постоянное взаимодействие для предотвращения подобных инцидентов.

22 августа в Министерстве обороны России заявляли, что в зоне ответственности российских миротворцев зарегистрированы два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

До этого в Минобороны России сообщали, что российские миротворцы зафиксировали факт нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что это произошло в Аскеранском районе.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал у российских миротворцев объяснений по Лачинскому коридору. По его словам, Азербайджан не пускает в Нагорный Карабах около 361 тонны гумпомощи.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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