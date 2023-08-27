Кадыров сообщил об отражении атаки украинской армии в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации отразили попытку наступления украинской армии на Клещеевском направлении в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На новых кадрах вы видите результаты, достигнутые спецназом «Ахмат» совместно с бойцами <…> армейского корпуса под грамотным руководством дорогого брата, боевого генерала Апты Алаудинова <…>. Вот такими плачевными итогами для подразделений ВСУ завершилась сегодня утром попытка продвинуться вперед», — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видна горящая подбитая техника Вооруженных сил Украины. Кроме того, по словам Кадырова, на видео также видны «трупы украинских штурмовиков».

Накануне глава Чечни заявлял, что подразделение ВСУ на Клещеевском направлении потеряло 75-80% личного состава. Уточнялось, что соответствующие данные ему сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов после разговора с военнопленным из четвертой штурмовой бригады украинской нацгвардии.

23 августа Рамзан Кадыров похвалил высокопрофессиональную работу разведчиков спецназа «Ахмат» на Кременском направлении в ходе специальной военной операции. По его словам, бойцы подразделения проникли в тыл Вооруженных сил Украины, после чего обезвредили девять мин и две растяжки, а также ликвидировали минометный расчет ВСУ.

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