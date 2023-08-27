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Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский может привести страну к гражданской войне

Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский приведет Украину к гражданской войне

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями может привести страну к гражданской войне. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <…> Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. <…> Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое», — сказал он.

Соскин считает, что Зеленский не справляется с управлением страной во время военного конфликта и делает все, чтобы скрыть провалы украинской армии на фронте.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Вооруженные силы Украины в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на передовой.

18 августа бывший депутат Верховной рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны.

До этого жительница Запорожья рассказывала, почему украинцы боятся восстать против киевского режима. По ее словам, основной причиной «спокойствия» граждан являются репрессии. Она отметила, что многие ее родственники и знакомые имеют пророссийскую позицию, однако вынуждены молчать.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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