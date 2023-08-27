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Нетаньяху ответил ХАМАСу на угрозу начать войну

Премьер Израля Нетаньяху: ХАМАС уплатит полную цену за угрозу войны

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Sebastian Scheiner/Reuters

Премьер Израля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что ХАМАС («Исламское движение сопротивления») заплатит полную цену за свои преступления против Тель-Авива. Речь Нетаньяху стала ответом на угрозы войны со стороны ХАМАС.

Политик заявил, что любые попытки организовать или профинансировать террор в отношении Израиля будут отмщены, и подчеркнул, что лидеры ХАМАС скрываются в потайных убежищах и произносят «хвастливые слова» оттуда именно из-за осознания этого факта.

25 августа заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что оно готово развернуть полномасштабные боевые действия против Израиля, которые приведут к его «полномасштабному поражению».

В начале июня армия Израиля сообщила о перестрелке в районе границы с Египтом. Также сообщалось, что военные Вооруженных сил Израиля вечером 14 мая нанесли удары по двум военным постам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на произведенный ранее ракетный обстрел территории еврейского государства.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

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