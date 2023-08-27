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В Орловской области нашли беспилотник со взрывчаткой

Shot: рядом с деревней в Орловской области нашли дрон со взрывчаткой

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Shutterstock

Рядом с деревней Маслово Сосковского района Орловской области нашли беспилотник со взрывчаткой кустарного производства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что место обнаружения дрона оцепили. Его нашли в полутора километрах от населенного пункта и планируют обезвредить в ближайшее время. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом, расположенный в Курске на улице Карла Маркса. Он опубликовал фото, на которых видны повреждения стекол в квартирах на нескольких этажах жилого здания и корпуса инженерного факультета Курского аграрного университета, расположенного на той же улице. Старовойт уточнил, что возгораний не произошло и никто из жителей не пострадал.

26 августа средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины в Брянской области.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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