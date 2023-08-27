В США дали рекомендации Украине по использованию беспилотников

В Пентагоне обратились к Киеву с призывом начать меньше ориентироваться на беспилотные летательные аппараты при разведке и сосредоточиться на наземных военных силах. Об этом сообщает издание The Washington Post.

«Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше — на наземные разведывательные силы», — уточнили собеседники в американском военном ведомстве.

Как считают должностные лица в Соединенных Штатах, украинская сторона положительно реагирует на указанную просьбу.

Помимо того, чиновники попросили украинское командование сосредоточить артобстрелы на «наиболее значимых целях».

По одному из подсчетов, ВСУ с момента начала конфликта на Украине выпустили 2 млн снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, добавили в WP.

До этого в Великобритании оценили последствия поставки оружия ВСУ.

Также российский полковник запаса оценил потери украинских военных в Артемовске.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.