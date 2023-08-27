На Херсонщине задержали причастного к покушению на журналиста наводчика

В Херсонской области правоохранительные органы задержали украинского наводчика, который передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты для удара по автомобилю российского журналиста информационного агентства News Front. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спустя короткое время военный корреспондент сообщил о том, что силовыми структурами был оперативно задержан наводчик, который дал координаты машины артиллеристам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий», — заявили в News Front.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что украинские военные совершили покушение на военкора агентства News Front, который получил ранение.

До этого стало известно, что соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.