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В ВС РФ заявили, что диверсанты ВСУ маскируются под российских военных

РИА Новости: диверсанты ВСУ маскируются под военных РФ и гражданских

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Евгений Биятов/РИА Новости

Боец медчасти ОБТФ (оперативно-боевого тактического формирования) «Каскад» Надежда заявила РИА Новости, что диверсанты ВС Украины на Угледарском направлении передвигаются на гражданских автомобилях и переодеваются в форму военных ВС России.

«Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах, просто если вечером едете, утром, стараемся никого не подбирать и не тормозить», — сказала военная медчасти, отметив, что диверсанты ВСУ часто надевают форму военных российских вооруженных сил и передвигаются в ней по тыловым территориям.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России пресекли действия украинской ДРГ возле населенного пункта Урожайное в ДНР. Как утверждает Минобороны РФ, украинские силы лишились танка, четырех боевых бронемашин, трех автомобилей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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