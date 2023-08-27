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Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 130 человек на Южно-Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны России заявило, что ВСУ потеряли до 130 военных, бронемашины и вооружения на Южно-Донецком направлении. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Потери противника составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что российские военные смогли отразить две атаки бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Кроме того, украинская сторона потеряла три боевые бронированные машины, пять пикапов и боевую машину РСЗО «Град».

Также Минобороны РФ отчиталось о ситуации на Запорожском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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