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Минобороны заявило, что авиация РФ сбила вертолет ВСУ в Запорожской области

Минобороны: авиация РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ заявило, что российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-8 ВС Украины. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Также Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы РФ за сутки отразили три атаки украинских войск. Согласно сообщению МО РФ, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении более 80 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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