Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате действий российской армии потеряли до 200 бойцов.

Также, по данным российского министерства, потери Украины составили — три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 и Krab, гаубица Д-20, а также орудие М119.

Кроме того, по данным МО РФ, российские военные смогли отразить две атаки бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне специальной военной операции.

До этого российские военные рассказали о ситуации на Купянском направлении. Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что на Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск во время наступательных действий смогли овладеть двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что силы ПВО предотвратили атаку БПЛА в Брянской области.