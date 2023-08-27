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В Белгородской области заявили о повреждении домов из-за обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: 49 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны ВС Украины пострадали 49 частных домов, социальные объекты и предприятия.

«В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, 7 легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено», — написал глава региона.

Утром 26 августа Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Также губернатор сообщил, что снаряды повредили несколько жилых домов и автомобилей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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