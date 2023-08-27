В Херсонской области военные РФ уничтожили украинское вооружение

Соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины. Об этом заявил представитель экстренных служб региона, сообщает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом...» — уточнил собеседник агентства.

Были уничтожены три бойца Вооруженных сил Украины, на Херсонском направлении нанесен удар по позиции подразделений ВСУ.

Также стало известно, что на Каховском направлении уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.

До этого Минобороны РФ уточняло, что ВС уничтожили до 80 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также в МО рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении. В районе Работино в Запорожской области был уничтожен украинский склад с боеприпасами.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.