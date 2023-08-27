Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области военные РФ уничтожили украинское вооружение

ТАСС: российские военные уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины. Об этом заявил представитель экстренных служб региона, сообщает ТАСС.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом...» — уточнил собеседник агентства.

Были уничтожены три бойца Вооруженных сил Украины, на Херсонском направлении нанесен удар по позиции подразделений ВСУ.

Также стало известно, что на Каховском направлении уничтожен 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему.

До этого Минобороны РФ уточняло, что ВС уничтожили до 80 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также в МО рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении. В районе Работино в Запорожской области был уничтожен украинский склад с боеприпасами.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях