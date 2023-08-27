В Румынии подготовят украинских пилотов для управления истребителями

Румыния в настоящий момент участвует в подготовке украинских пилотов к управлению истребителями F-16 стран – членов НАТО и планирует вскоре получить все нужные документы, заявил румынский премьер Марчел Чолаку. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам премьер-министра Румынии, осталось получить разрешения для обучения пилотов истребителей на территории страны.

«Ожидаю оформления документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие [на этом пути]», — сказал премьер. «Насколько нам известно, логистика подготовлена», — пояснил Чолаку.

По его словам, увеличение военных и инфраструктурных расходов, касающихся Украины, серьезно сказывается на бюджете Румынии. В Центробанке страны не исключили, что дефицит бюджета может подскочить в 2023 году до 7,5% ВВП.

До этого в США оценили эффективность поставок на Украину истребителей F-16.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.