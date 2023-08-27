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Женщины – операторы БПЛА сражаются в рядах ВСУ под Купянском

Разведчик ВС РФ рассказал о женщинах в рядах ВСУ на Купянском направлении

Украинские женщины-солдаты, управляющие беспилотниками, участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Об этом рассказал разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск, передает РИА Новости.

Как сообщил собеседник агентства, недавно Вооруженные силы РФ ликвидировали одну из украинских «птичек» на указанной территории. При этом на месте падения БПЛА был обнаружен уцелевший «сбросник» снарядов, отметил он.

«Видимо, летала на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, «летала» женщина», — пояснил разведчик.

При детальном рассмотрении российские военные обнаружили под липучками «сбросника» несколько женских волос рыжего цвета, добавил он. Собеседник агентства усомнился, что они случайно попали в оборудование.

В августе полковник ВС РФ в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил о смене тактики контрнаступления украинской армии. По его словам, сейчас основные силы ВСУ концентрируются в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения в сторону Мелитополя и Бердянска.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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