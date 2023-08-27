На Украине раскрыли подробности о скандальном поставщике курток для армии

Турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по повышенной цене куртки для украинской армии, была фигурантом ряда уголовных дел. Об этом заявила представитель антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Татьяну Николаенко, чьи слова приводит газета «Украинская правда» («УП»).

Согласно ее информации, в прошлом году фирма привлекалась за хищение денежных средств, поставку низкокачественного товара, а также за изготовление фальшивых таможенных документов.

В статье указывается, что в настоящее время национальная полиция Украины занимается расследованием двух дел, касающихся недобросовестной турецкой компании, возбужденных в 2022 году. Среди подозреваемых: владелец и директор фирмы Роман Плетнев и экс-директор департамента закупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий.

В августе в украинском Минобороны разгорелся скандал из-за закупки курток для Вооруженных сил Украины по завышенной цене. По данным издания, осенью 2022 года украинское Минобороны заключило контракт с турецкой компанией на поставку 4900 зимних курток для военных на сумму $142 тыс., но по дороге из Турции куртки превратились из «камуфляжных» в «зимние воздухозащитные», а цена за штуку выросла с $29 до $86. В итоге стоимость партии увеличилась до $421 тыс.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари.