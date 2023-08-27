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Американский полковник заявил об участившихся случаях дезертирства в ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: целые взводы и роты ВСУ сдаются в плен

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу London Real.

Макгрегор подчеркнул, что американская сторона наблюдает учащение случаев дезертирства в рядах украинской армии.

По его словам, об этом стараются не говорить на Западе, но в данной ситуации речь идет о целых взводах и ротах.

До этого бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Киев попытается до весны мобилизовать в ряды ВСУ более 300 тыс. жителей страны, чтобы компенсировать потери, в том числе понесенные в ходе неудачного контрнаступления. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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