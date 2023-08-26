Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА в Брянской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в субботу, 26 августа, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты на территории Брянской области.

В ведомстве отметили, что атака украинских БПЛА самолетного типа произошла приблизительно в 21:45.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в заявлении.

До этого дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области.

22 августа сообщалось, что ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Тогда под обстрел Вооруженных сил Украины попал населенный пункт Поповка Краснояружского района.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.