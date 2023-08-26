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На Украине сообщили о мощном взрыве в Краматорске

«Страна.ua»: мощный взрыв прогремел в подконтрольном Украине Краматорске

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Shutterstock

Мощный взрыв прогремел в Донецкой народной республике в городе Краматорск, который в настоящее время находится под контролем властей Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о мощных взрывах в Краматорске. Поднимается дым...», — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинским властям части ДНР звучит воздушная тревога.

Накануне стало известно, что в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Сирены звучали и в Николаевской области.

До этого взрыв произошел в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

19 августа украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в городах на западе Украины. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской и других областях.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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